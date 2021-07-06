Суперкубок Украины перенесён с июля на сентябрь

Как сообщает официальный сайт Украинской Премьер-Лиги, Суперкубок Украины, который в Киеве на НСК "Олимпийский" разыграют донецкий "Шахтёр" и киевское "Динамо", перенесён с 24 июля на сентябрь.

Матч за Суперкубок Украины состоится 22-го сентября.

Напоминаем, что Суперкубок разыгрывают чемпион и победитель национального Кубка, однако поскольку киевляне взяли в минувшем сезоне все трофеи на внутренней арене, вторым участником является серебряный призёр "Шахтёр".

Причина переноса на сей раз приятна - проход сборной Украины на Евро-2020 аж в 1/4 турнира, из-за чего украинские игроки команд в случае проведения Суперкубка 24-го июля. Напомним, что в составе команды Андрея Шевченко находилось сразу 10 представителей "Динамо" и 7 представителей "Шахтёра". К слову, всего на Чемпионате Европы находилось 11 представителей "бело-синих" (также Томаш Кендзёра был в делегации сборной Польши), и тем самым киевский клуб вошёл в топ-5 клубов Евро по количеству своих футболистов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что другой украинский клуб - "Днепр-1", усилился румынским вратарем Валентином Кожокару. К слову, соотечественником главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу.