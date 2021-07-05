"Днепр-1" усилился румынским вратарём

Как сообщает официальный сайт СК "Днепр-1", клуб подписал 25-летнего румынского голкипера Валентина Кожокару. Сообщается, что контракт уроженца Бухареста с "днепрянами" будет действовать на протяжении двух лет - до конца сезона 2022/2023.

Последним клубом воспитанника бухарестских клубов "Динамо" и "Стяуа" был "Виторул" из Констанцы, также он отправлялся в полугодичную аренду в "Волунтари". В сезоне 2016/2017 румынский голкипер принадлежал клубу итальянской Серии А "Кротоне", однако ни одного матча в элите итальянского футбола не провёл. Кроме того, Валентин играл в составе юношеской и молодёжных команд сборной Румынии, и провёл за них 18 матчей. В основную команду сборной Румынии - не вызывался.

Ранее "Телеграф" сообщал, что форвард "спортклубовцев" Артём Довбик, недавно забивший победный мяч в овертайме игры против шведов в 1/8 Евро-2020 (2:1), может пополнить ряды итальянского клуба "Торино".