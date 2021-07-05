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Артём Довбик может пополнить ряды итальянского клуба

Артём Довбик может пополнить ряды итальянского клуба
Обновлено 14:47 Сегодня Телеграф Tuttosport Українська асоціація футболу

Нападающий "Днепра-1" и национальной сборной Украины Артём Довбик, который недавно забил победный мяч в ворота сборной Швеции в матче 1/8 финала Евро-2020 (2:1 в овертайме), заинтересовал итальянский клуб "Торино". Об этом сообщает Апеннинское издание Tuttosport.  

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Итальянское издание пишет, что "быки" следили за 24-летним украинцев и ранее, однако сейчас, после поединка Украина - Швеция, возобновили к нему сильный интерес. Скорее всего, предметный разговор между украинским и итальянским клубом будет в случае ухода лидера и капитана "Торо" Андреа Белотти, также выступающего на позиции центрального нападающего. Контракт Артёма с его нынешним клубом действует до лета 2023-го года. Итальянцы будут готовы заплатить за Довбика около 10 миллионов евро. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что Руслану Малиновскому, выступающему за другую итальянскую команду - бергамскую "Аталанту", может потребоваться операция из-за грыжи живота. В этом случае хавбек пропустит плюс-минус 40 дней.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Украины, Торино, Серия А, Евро-2020, Артем Довбик.
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