Защитник "Днепра-1" перебрался к сыну Луческу

Как сообщает официальный сайт греческого ПАОКа из города Салоники, клуб усилился правым защитником (латералем) "Днепра-1" Лукас Тейлор. Бразилец подписал с "константинопольцами" контракт на три года с возможностью продления ещё на один.



В Украине 26-летний бразилец играл за два клуба Премьер-Лиги - ФК "Львов" и СК "Днепр-1". В июне он разорвал контракт с "днепрянами" и стал свободным агентом. Отметим, что главным тренером ПАОКа летом вновь стал сын Мирчи Луческу Разван, который ранее уже приводил "двуглавых орлов Севера" к чемпионству греческой Суперлиги в сезоне 2018/2019, а затем два года проработал в "Аль-Хиляле" из Саудовской Аравии.

"Телеграф" напоминает, что экс-игрок "Металлиста" Папу Гомес этой ночью вместе с Месси разорвал сборную Боливии на Копа Америка.