Скачать
Вторник, 29.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Украинский журналист выступил за товарищеский матч со сборной России
Украинский журналист выступил за товарищеский матч со сборной России
Фанат из Швейцарии стал мемом, испытав весь спектр эмоций за несколько минут (видео)
Фанат из Швейцарии стал мемом, испытав весь спектр эмоций за несколько минут (видео)
Футбольный арбитр Екатерина Монзуль вошла в список самых влиятельных украинок
Футбольный арбитр Екатерина Монзуль вошла в список самых влиятельных украинок
Российский футболист объяснил провал сборной РФ на фоне успеха украинцев на Евро-2020
Российский футболист объяснил провал сборной РФ на фоне успеха украинцев на Евро-2020

Экс-игрок "Металлиста" Папу Гомес вместе с Месси разорвал сборную Боливии на Копа Америка

Экс-игрок "Металлиста" Папу Гомес вместе с Месси разорвал сборную Боливии на Копа Америка
15:20 Сегодня Телеграф Ютуб Копа Америка Твиттер

Этой ночью закончился очередной матч сборной Аргентины на Копа Америка. Соперником Месси и компании была сборная Боливии. 

С особо положительной стороны в этой игре отметился вингер "Севильи" Алехандро Гомес, который в 2013-2014 годах выступал за харьковский "Металлист". На шестой минуте он принял отличный пас от Лионеля Месси и с нерабочей левой красиво переправил мяч в ворота. Затем, на старте финальной трети первого тайма, Гомес ещё и заработал пенальти, который успешно реализовал сам шестикартный обладатель Золотого мяча.


Отметим, что это были первые 2 мячи "Альбиселесте" в данном поединке. Сам Гомес пробыл на поле до 56-й минуте, после чего был заменён на 21-летнего таланта "Ривер Плейта" Хулиана Альвареса. В итоге игра закончилась со счётом 4:1 в их пользу. "Телеграф" напоминает, что с расписанием и результатами всех матчей южноамериканского первенства можно ознакомиться здесь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 222

Все по теме:

Лионель Месси, Сборная Аргентины, Алехандро Гомес, Копа Америка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чемпионы мира сенсационно покидают Евро-2020: швейцарцы совершили чудо во втором суперматче дня
02 На Евро-2020 случился невероятно курьёзный автогол: "отличились" полузащитник и вратарь сборной Испании (видео)
03 Швеция - Украина: Шевченко огласил состав на матч 1/8 финала Евро-2020
04 У Лопеса поставили издевательское условие реванша для Ломаченко
05 Испанцы в огненном поединке одолели хорватов и вышли в 1/4 Евро-2020 (видеообзор матча)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь