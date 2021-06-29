Экс-игрок "Металлиста" Папу Гомес вместе с Месси разорвал сборную Боливии на Копа Америка

Этой ночью закончился очередной матч сборной Аргентины на Копа Америка. Соперником Месси и компании была сборная Боливии.

С особо положительной стороны в этой игре отметился вингер "Севильи" Алехандро Гомес, который в 2013-2014 годах выступал за харьковский "Металлист". На шестой минуте он принял отличный пас от Лионеля Месси и с нерабочей левой красиво переправил мяч в ворота. Затем, на старте финальной трети первого тайма, Гомес ещё и заработал пенальти, который успешно реализовал сам шестикартный обладатель Золотого мяча.



Отметим, что это были первые 2 мячи "Альбиселесте" в данном поединке. Сам Гомес пробыл на поле до 56-й минуте, после чего был заменён на 21-летнего таланта "Ривер Плейта" Хулиана Альвареса. В итоге игра закончилась со счётом 4:1 в их пользу. "Телеграф" напоминает, что с расписанием и результатами всех матчей южноамериканского первенства можно ознакомиться здесь.