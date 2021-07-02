Луческу, Монзуль, Бульяский и другие: УПЛ определила лауреатов по итогам сезона 2020/2021

2 июля 2021-го года стали известны лауреаты всех премий сезона 2021/2021, вручаемые Украинской Премьер-Лигой путём голосования всеми клубами. Об итогах сегодня сообщил официальный сайт УПЛ.

Лучшим футболистом сезона стал киевский "динамовец" Виталий Буяльский, опередивший в голосовании Владислава Кулача (форварда "Ворсклы", поехавшего сейчас с киевлянами на сборы) и капитана "бело-синих" Сергея Сидорчука.

Лучшие вратари - Георгий Бущан из "Динамо" и Анатолий Трубин из "Шахтёра". Впервые в истории УПЛ в какой-либо номинации два представителя получили одинаковое количество баллов - по 24.

Лучший молодой игрок - ещё один "динамовец" Илья Забарный, опередивший упомянутого выше "горняка" Анатолия Трубина и представителя "Мариуполя" (игрока, также принадлежавшего "Шахтёру) Артёма Бондаренко.

Лучший тренер - наставник "Динамо" Киев Мирча Луческу, приведший команду к долгожданному золоту. Дальше идут Виктор Скрипник из луганской "Зари" и Игор Йовичевич из "Днепра-1".

Лучший арбитр - харьковчанка Екатерина Монзуль. За ней в голосовании идут Сергей Бойко из Киевской области и Евгений Арановский из Киева.

"Телеграф" напоминает, что жены украинских футболистов проникли в Рим, несмотря на запрет.