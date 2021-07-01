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Луческу по-английски: знаменитый экс-тренер "Ливерпуля" официально возглавил злейших врагов

Луческу по-английски: знаменитый экс-тренер "Ливерпуля" официально возглавил злейших врагов
11:04 Сегодня Телеграф Официальный сайт Официальный сайт

Не в одной лишь Украине тренер может долгие годы тренировать один клуб и стать его настоящей легендой, а затем перебрать в стан злейших врагов, как случилось в ситуации Мирчи Луческу, 12 лет возглавлявшего "Шахтёр", а теперь тренирующего "Динамо".

Вот и Англия не отстаёт - Рафаэль Бенитес, который с 2004-го по 2010-й годы возглавлял "Ливерпуль", 30 июня был официально объявлен главный тренером "Эвертона". Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Во главе "скаузеров" испанец выиграл 4 трофея - Кубок и Суперкубок Англии на внутренней арене, а также Лигу Чемпионов и Суперкубок УЕФА на международной. Кстати, речь о том самой победе в ЛЧ, когда в знаменитом стамбульском финале был обыгран "Милан" после 0:3 в пользу итальянцев в первом тайме (3:3 и победа по серии пенальти).  

Ещё когда переговоры вовсю продолжались и ничего подписано не было, возле дома Рафы, где помимо него живут его дочери и жена, появились баннеры с угрозами. К примеру, фанаты одного из клубов (так и непонятно, какого - ибо недовольны и те, и другие) написали многозначительные слова "мы знаем, где ты живёшь".

"Этот баннер находится в сети. Он был размещен недалеко от того места, где живет Рафа Бенитес с женой и дочерьми. Это ужасно, предосудительно, и людям, виновным в этом, должно быть стыдно. Они позор." - написал в своём Твиттере британский спортивный журналист Доминик Кинг.

По условиям договора, 61-летний специалист проработает во главе "ирисок" на протяжении трёх лет. Его последним местом был китайский "Далянь Ифань", который он покинул из-за ситуации с пандемией коронавируса. На протяжении большей части минувшего сезона главным тренером "Эвертона" был итальянец Карло Анчелотти, вернувшийся в мадридский "Реал".

"Телеграф" напоминает, что Месси не продлил контракт с "Барселоной" и стал свободным агентом.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 134

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Мирча Луческу, ФК Ливерпуль, ФК Эвертон, Рафаэль Бенитес.
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