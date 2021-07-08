"Ворскла" усилилась защитником "Шахтёра"

Как сообщают социальные сети полтавской "Ворсклы", клуб подписал годичное арендное соглашение с защитником донецкого "Шахтёра" Валерием Бондаренко. Соглашение между "зелёно-белыми" и 27-летним футболистом подписано на один год.

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Бондаренко принадлежит "горнякам" с января 2019-го года, когда был подписан договор сроком на 5 лет. Закрепиться в основе донецкого клуба он так и не сумел, побывав за это время уже в двух арендах - сначала в португальской "Витории" из Гимарайнша, а затем в "Александрии", откуда Валерий собственно и переходил в стан "оранжево-чёрных".

"Ворскла" в минувшем сезоне УПЛ заняла пятое место и в 20-х числах июля первой из украинских команд стартует в еврокубках, а конкретно - в новосозданной Лиге Конференций.

Ранее "Телеграф" сообщал, что испанский форвард киевского "Динамо" Фран Соль перешёл в годичную аренду в клуб испанской Сегунды "Эйбар". В прошлом сезоне он выступал за "Тенерифе".