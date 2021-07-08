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"Ворскла" усилилась защитником "Шахтёра"

"Ворскла" усилилась защитником "Шахтёра"
Обновлено 15:34 Сегодня Телеграф Инстаграм ФК "Ворскла" Инстаграм ФК "Ворскла"

Как сообщают социальные сети полтавской "Ворсклы", клуб подписал годичное арендное соглашение с защитником донецкого "Шахтёра" Валерием Бондаренко. Соглашение между "зелёно-белыми" и 27-летним футболистом подписано на один год.  

 
 
 
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Допис, поширений FC Vorskla Poltava Official (@fcvp.official)

Бондаренко принадлежит "горнякам" с января 2019-го года, когда был подписан договор сроком на 5 лет. Закрепиться в основе донецкого клуба он так и не сумел, побывав за это время уже в двух арендах - сначала в португальской "Витории" из Гимарайнша, а затем в "Александрии", откуда Валерий собственно и переходил в стан "оранжево-чёрных".  

"Ворскла" в минувшем сезоне УПЛ заняла пятое место и в 20-х числах июля первой из украинских команд стартует в еврокубках, а конкретно - в новосозданной Лиге Конференций

Ранее "Телеграф" сообщал, что испанский форвард киевского "Динамо" Фран Соль перешёл в годичную аренду в клуб испанской Сегунды "Эйбар". В прошлом сезоне он выступал за "Тенерифе".

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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ФК Шахтер, Ворскла, Шахтер, Трансферное окно, Валерий Бондаренко, Летнее трансферное окно.
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