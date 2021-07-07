Испанский форвард "Динамо" отправился в очередную аренду

Как сообщает официальный сайт киевского "Динамо", испанский форвард клуба Фран Соль отправился в очередную аренду. В этот раз - в "Эйбар", который в минувшем сезоне Ла Лиги занял занял безоговорочное последнее (двадцатое) место и вылетел в Сегунду.

На протяжении минувшего сезона 29-летний нападающий столичного гранда защищал цвета "Тенерифе", который также выступает в Сегунде, и сыграл на протяжении сезона в 38 матчах, в которых забил 10 мячей. Хотя, что интересно, в самом начале сезона 2020/2021 Соль успел выйти на замену в игре Суперкубка Украины против "Шахтёра" и даже забил в ворота "горняков" третий мяч.

В сообщение официального сайта "Динамо" Киев также говорится, что клуб желает футболисту всяческих успехов в предстоящем сезоне. Контракт с "бело-синими" самого Соля, приехавшего в столицу Украины в начале 2019-го, истекает в конце 2023-го года года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Суперкубков Украины перенесён с 24 июля на 22 сентября.