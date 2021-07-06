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В Европе стартовал новый еврокубок: результаты первых матчей

В Европе стартовал новый еврокубок: результаты первых матчей
Обновлено 23:26 Сегодня Телеграф UEFA

Во вторник, 6 июля 2021-го года, третий по статусу и силе европейский клубный турнир, проводимый УЕФА - стартовал. В розыгрыше Лиги конференций сезона 2021/2022 примут участие 184 команды из 55 стран. Турнир был создан для представителей не самых престижных на первый взгляд ассоциаций.  

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Лига Конференций началась с трёх матчей первого квалификационного раунда. В первом из них мальтийская "Мольта" сенсационно обыграла словацкий "Спартак" из Трнавы со счётом 3:2. И самое интересное, что по ходу игры хозяева поля вели в счёте со счётом 3:0.  

Во второй игре встречались "карлики" европейского футбола - "Монс Кальпе" из Гибралтара и "Санта Колома" из Андорры, которые расписали ничью 1:1

Ну а завершило день "балканское дерби" - черногорская "Подгорица" с минимальным счётом 1:0 обыграла албанский "Лячи"

"Телеграф" напоминает, что Украину в Лиге Конференций сезона 2021/2022 будут представлять полтсавская "Ворскла" и ковалевский "Колос". Когда украинские клубы стартуют в новом еврокубковом сезоне - читайте здесь.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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УЕФА, Еврокубки, Лига конференций Европы УЕФА, Лига конференций.
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