Чемпион Италии усилил ПСЖ

Как сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо, французский ПСЖ совершил подписание правого защитника итальянского "Интера" Ашрафа Хакими. Можно сказать, что марокканец обменял одну столицы могут на другую, а именно Милан на Париж. Официально о трансфере будет объявлено в самое ближайшее время.

"Официальное объявление скоро ... но вот вам первая фотография Ахрафа Хакими в роли игрока Пари Сен-Жермен вместе с Леонардо и агентом Алехандро Камано.

Контракт подписан, медицинское обследование завершено и ... следующее подписание - Серхио Рамос" - подытожил итальянец.

Официальное объявление скоро ... но вот вам первая фотография Ахрафа Хакими в роли игрока Пари Сен-Жермен вместе с Леонардо и его агентом Алехандро Камано - @ clmerlo. # PSG Контракт подписан, медицинское обследование завершено и ... следующая остановка, скоро официальное лицо Серхио Рамоса. pic.twitter.com/CfWzR6oQiM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2021

Как мы можем увидеть, Романо приложил к своей информации фото футболиста вместе с его агентом Алехандро Камано и спортивным директором парижан Леонардо. Более того - анонсировал в своём твите и приход в ПСЖ легендарного оборонца мадридского "Реала" Серхио Рамоса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лионель Месси не продлил контракт с "Барселоной" и стал свободным агентом. Следующий клуб аргентинца пока неизвестен, но не исключено, что им таки будет каталонский гранд.