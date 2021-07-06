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Чемпион Италии усилил ПСЖ

Чемпион Италии усилил ПСЖ
19:05 Сегодня Телеграф Твиттер Фабрицио Романо Твиттер Фабрицио Романо

Как сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо, французский ПСЖ совершил подписание правого защитника итальянского "Интера" Ашрафа Хакими. Можно сказать, что марокканец обменял одну столицы могут на другую, а именно Милан на Париж. Официально о трансфере будет объявлено в самое ближайшее время.

"Официальное объявление скоро ... но вот вам первая фотография Ахрафа Хакими в роли игрока Пари Сен-Жермен вместе с Леонардо и агентом Алехандро Камано.

Контракт подписан, медицинское обследование завершено и ... следующее подписание - Серхио Рамос" - подытожил итальянец.

Как мы можем увидеть, Романо приложил к своей информации фото футболиста вместе с его агентом Алехандро Камано и спортивным директором парижан Леонардо. Более того - анонсировал в своём твите и приход в ПСЖ легендарного оборонца мадридского "Реала" Серхио Рамоса. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лионель Месси не продлил контракт с "Барселоной" и стал свободным агентом. Следующий клуб аргентинца пока неизвестен, но не исключено, что им таки будет каталонский гранд.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Леонардо, ПСЖ, Интер, Трансферное окно, Сборная Марокко, Ашраф Хакими.
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