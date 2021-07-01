Месси не продлил контракт с "Барселоной" и стал свободным агентом

Летнее трансферное окно образца 2021-го года вполне может стать историческим. у Лионеля Месси, шестикратного обладателя Золотого мяча, 30 июня подошёл к концу контракт с "Барселоной". Несмотря на все предположения, которые появлялись в иностранных СМИ (а также в Твиттере известного итальянского инсайдера Фабрицио Романо), договориться о подписании нового договора стороны так и не смогли.

"Санта Барбара" между клубом и игроком началась ещё прошлым летом, когда аргентинский вундеркинд заявил о своём намерении покинул каталонский клуб. Тогда уйти из клуба Лео помешал действующий контракт, который давал "Барселоне" полное право выставлять возможным покупателям любые ценники. В итоге сезоне 2020/2021 Месси провёл в стане "блаугранас" и помог испанскому гранду завоевать Кубок Короля (он же Кубок Испании).

В каком ключе продолжаться переговоры (и продолжатся ли) между игроком и "Барсой" - пока неизвестно. Также не сообщается о предметных договорённостях Лео с одним из других клубов, хотя минувшим летом ходили слухи о "Ман Сити" (которое тренирует бывший наставник Месси в Барсе Пеп Гвардиола) и ПСЖ.

"Телеграф" напоминает, что на днях Месси в футболке сборной Аргентины вместе с бывшим игроком харьковского "Металлиста" Папу Гомесом разорвал Боливию в рамках Копа Америка. Счёт матча - 4:1.