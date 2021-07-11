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Игрок "Шахтёра", недавно в пьяном виде угодивший в ДТП, перебрался в "Ворсклу"

Игрок "Шахтёра", недавно в пьяном виде угодивший в ДТП, перебрался в "Ворсклу"
Обновлено 17:33 Сегодня Телеграф Твиттер ФК "Ворскла" Твиттер ФК "Ворскла"

Как сообщает Твиттер полтавской "Ворсклы", новичком клуба официально стал крайний полузащитник донецкого "Шахтёра" Владислав Вакула. Арендное соглашение "зелёно-белых" с 22-летним украинским вингером рассчитано на полтора года.   

Экс-полузащитник "Зари" может продолжить карьеру в Турции

Отметим, что в феврале этого года Вакула угодил в огромный скандал, попав в ДТП в Мариуполе. Именно тогда "накрылся" вариант с продолжением его выступлений за местный одноимённый ФК, а позже "Шахтёр" отклонил предложение по Владиславу от одного из клубов МЛС. Последние полгода вингер провёл в дубле "оранжево-чёрных". Возможно, именно "Ворскла" станет последним шансом для Вакулы в плане перезапуска карьеры в правильное русло. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что полтавчане усилились защитником "Шахтёра" - Валерием Бондаренко, который также перебрался в команду Юрия Максимова на правах аренды.

"Телеграф" напоминает, что "горняки" не смогли договориться с миланским "Интером" по трансферу соотечественника Роберто Де Дзерби

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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ФК Шахтер, Ворскла, Трансферное окно, Последние новости ФК Шахтер, Владислав Вакула, Летнее трансферное окно.
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