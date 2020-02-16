Шахтер не отпустил своего игрока в США

Новости спорта:Владислав Вакула останется в УПЛ.

По информации Sport Arena, Шахтер отклонил предложение клуба МЛС об аренде форварда Владислава Вакулы.

Ранее сообщалось, что один из клубов МЛС заинтересован в аренде Вакулы на один сезон. Американский клуб также хотел включить в соглашение опцию выкупа игрока.

Зимой Шахтер вернул Вакулу из аренды в Мариуполе. Нападающий провел с Горняками сборы в Турции. Главный тренер Приазовцев Александр Бабич сообщил, что форвард остался в расположении Шахтера на вторую часть сезона.

В первой части сезона Вакула провел 17 матчей за Мариуполь во всех турнирах, забив три гола и сделав один ассист.