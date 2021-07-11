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Экс-полузащитник "Зари" может продолжить карьеру в Турции

Экс-полузащитник "Зари" может продолжить карьеру в Турции
Обновлено 16:20 Сегодня Телеграф Sporx ФК "Заря" Луганск

Как сообщает авторитетное турецкое издание Sporx, экс-хавбек луганской "Зари" Владлен Юрченко может продолжить карьеру в десятом клубе минувшего сезона турецкой Суперлиги - "Гезтепе" из города Измир. Источник пишет, что сам футболист уже получил заманчивое предложение по контракту.  

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Отметим, что Юрченко уже имеет опыт выступлений за пределами Украины. С 2014-го по 2018-й год Владлен находился в расположение "Байера" из Леверкузена, а с 2018-го по 2019-й играл за датский клуб "Вайле". 

Ровно 2 года назад полузащитник перешёл в луганскую "Зарю" и идеально вписался в футбол нового тренера команды - Виктора Скрипника, который также долгое время своей игровой и тренерской карьеры провёл в Германии. Руководство "чёрно-белых" пыталось договориться с 27-летним игроком о продлении контракта, однако этого сделать не получилось и по окончанию июня-месяца Юрченко получил статус свободного агента.  

"Телеграф" напоминает, что другой экс-хавбек луганчан - Дмитрий Иванисеня, недавно перешёл в российский клуб и пообещал защищать его цвета "с честью и достоинством".

Ранее "Телеграф" сообщал, что лиссабонская "Бенфика" находится в шаге от подписания украинского форварда бельгийского "Гента".

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

УПЛ, Владлен Юрченко, Турецкая Суперлига, ФК Заря Луганск, ФК Гезтепе.
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