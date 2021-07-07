Украинский футболист Иванисеня пообещал "с честью и достоинством" защищать цвета российского клуба

Известный украинский футболист Дмитрий Иванисеня во вторник, 6 июля, официально присоединился к российской команде "Крылья Советов". После подписания контракта бывший игрок "Зари" и сборной Украины на своей страничке в Instagram пообещал с честью и достоинством защищать цвета своей новой команды.

"Искренне рад присоединиться к команде! С честью и достоинством буду защищать цвета такого клуба как "Крылья Советов", - написал Иванисеня, прикрепив несколько снимков после подписания контракта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Senya21 (@ivanisenia21)

"Телеграф" напоминает, что Иванисеня довольно успешно выступал в Украине за луганскую "Зарю". В сезоне 2020/21 27-летний опорный полузащитник провел 31 матч за "Зарю" во всех турнирах, записав на свой счет семь голов и три результативных паса. По окончании прошлой кампании хавбек покинул команду на правах свободного агента. Опорник запомнился забавной историей со свадьбой, накануне которой ему выбили передний зуб. Кроме того, футболист оригинально праздновал забитые мячи.

Полузащитник даже сыграл один матч за национальную сборную Украины. В 2019 году, Иванисеня провел тайм против Эстонии.