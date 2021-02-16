"Беззубый" украинский футболист женился: фото избранницы

Футболист "Зари" и сборной Украины Дмитрий Иванисеня женился на Юлии Скачковой. История со свадьбой опорного полузащитника луганчан нашумела в сети, ведь за день до своего бракосочетания игрок в матче чемпионата Украины потерял передний зуб.

Футболисту оперативно решили проблему с зубом, а его жена уже успела похвастаться фотографиями и видео с церемонии.

"Мы счастливы. Замечательный день ! Всех с Днем Святого Валентина. P.S. Зуб, как видите, успели вставить", - написала Юлия на своей страничке в Instagram, прикрепив несколько снимков с торжества.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JULIA SKACHKOVA (@skachkova_julia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JULIA SKACHKOVA (@skachkova_julia)

После игры с "Десной" Дмитрий выглядел так:

Юлия частенько радует подписчиков соблазнительными снимками:

"Телеграф" напоминает, что Иванисеня потерял зуб в игре с "Десной". Принципиальная встреча команд, борющихся за медали в УПЛ, завершилась победой луганчан, однако праздник футбола был омрачен не только травмой Иванисени, но и расистским скандалом.