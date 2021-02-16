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"Беззубый" украинский футболист женился: фото избранницы

"Беззубый" украинский футболист женился: фото избранницы
16:33 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм skachkova_julia

Футболист "Зари" и сборной Украины Дмитрий Иванисеня женился на Юлии Скачковой. История со свадьбой опорного полузащитника луганчан нашумела в сети, ведь за день до своего бракосочетания игрок в матче чемпионата Украины потерял передний зуб.

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Футболисту оперативно решили проблему с зубом, а его жена уже успела похвастаться фотографиями и видео с церемонии.

"Мы счастливы. Замечательный день ! Всех с Днем Святого Валентина. P.S. Зуб, как видите, успели вставить", - написала Юлия на своей страничке в Instagram, прикрепив несколько снимков с торжества.

 
 
 
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Публикация от JULIA SKACHKOVA (@skachkova_julia)

 
 
 
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Публикация от JULIA SKACHKOVA (@skachkova_julia)

После игры с "Десной" Дмитрий выглядел так:

Дмитрий Иванисеня потерял зуб в игре с Десной

Юлия частенько радует подписчиков соблазнительными снимками:

Юлия Скачкова и Дмитрий Иванисеня на пляже

Юлия Скачкова в купальнике

Юлия Скачкова в платье

Юлия Скачкова в купальнике

"Телеграф" напоминает, что Иванисеня потерял зуб в игре с "Десной". Принципиальная встреча команд, борющихся за медали в УПЛ, завершилась победой луганчан, однако праздник футбола был омрачен не только травмой Иванисени, но и расистским скандалом.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 164

Все по теме:

ФК Заря, Футбол, УПЛ, ФК Десна, Дмитрий Иванисеня.
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