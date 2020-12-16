Известный футболист сравнил украинских судей и VAR c обезьянами и автоматом

Полузащитник Зари Владлен Юрченко, схлопотавший удаление в матче 1/8 финала Кубка Украины против Десны, раскритиковал работу арбитров. По мнению хавбека, он в эпизоде с красной карточкой не заслуживал максимального приговора со стороны рефери Дениса Шурмана, ведь момент был игровым стыком. Добавим, что судья сначала показал футболисту желтую карточку, а посмотрев VAR, удалил игрока.

"Это беспредел! Обезьянам нельзя давать автомат, так и нашим судьям нельзя смотреть VAR. Там простой стык, он лез головой а я играл ногой. Куда мне ее можно было убрать? Я не могу понять, почему судьи ищут момент для удаления в каждой игре? У нас есть человек, отвечающий за судейство (прим. Лучано Луччи). Он получает бешеные деньги. А все стоит на месте или становится только хуже. Нужно же развиваться. Я не хотел грубо играть. Да, опасно сыграл, возможно желтая. Но они останавливают игру и смотрят на стоп-кадре. Можно смотреть так каждый фол и делать только хуже. Не помню, чтобы хоть одна игра прошла спокойно с VAR", - заявил Юрченко после матча в комментарии для телеканалов Футбол 1/2/3.

Отметим, эпизод с удалением Юрченко разобрали в студии Футбол 1/2/3 и все эксперты сошлись во мнении, что рефери ошибся, показав красную карточку игроку.

Напомним, кубковая игра в Киеве завершилась минимальной победой луганчан со счетом 0:1. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи.

С результатами других матчей 1/8 финала Кубка Украины можно ознакомиться у нас на сайте.