Украина - Эстония: онлайн-трансляция матча

Новости спорта:На стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье состоится товарищеский матч между сборными Украины и Эстонии.

Сборная Украины уже в статусе участника Евро-2020 под конец года "на закуску" проводит товарищеский матч с Эстонией, который пройдет 14 ноября на запорожской "Славутич-Арене".

Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале Футбол 1.

УКРАИНА 0:0 ЭСТОНИЯ

14' - Неточный пас на Соболя.

12' - Украинцы контролируют мяч.

9' - Дальний удар Сидорчука, но намного выше ворот.

4' - Беседин мог забивать, но голкипер Игонен делает неимоверный сейв.

Матч начался

Гайтана исполнила гимн Украины.

Составы

Украина: Лунин - Соболь, Матвиенко, Пластун, Болбат - Шахов, Сидорчук, Коваленко - Цыганков, Ярмоленко, Беседин.

Запасные: 1. Юрий Панькив, 4. Владимир Шепелев, 6. Артем Шабанов, 8. Марьян Швед, 9. Роман Яремчук, 10. Евгений Коноплянка, 12. Андрей Пятов, 13. Дмитрий Иванисеня, 14. Виталий Буяльский, 16. Виталий Миколенко, 18. Роман Безус, 21. Александр Караваев.

Эстония: Игонен - Баранов, Кяйт, Аниер, Пикк - Крейда - Камс, Аинсалу, Пурри, Ливак - Кууск

Запасные: Мееритс (гк), Лепмец (гк), Миллер, Антонов, Сорга, Зенев, Ойама, Васильев, Тамм, Метс, Калласте, Тенисте.

Команда — аутсайдер группы C, где также оказались Беларусь, Северная Ирландия, Германия и Нидерланды. Коллектив набрал один балл, сыграв вничью с Беларусью (0:0) в гостях и проиграв остальные шесть матчей.

В какой форме соперники

Украина не знает поражений в девяти официальных и товарищеских поединках кряду, выиграв в шести, и уже вышла на Евро-2020. Эстония не знает побед шесть матчей кряду.

Матчи сборной по разным городам в Украине

Какая кадровая ситуация у сборной Украины

Украина не сможет рассчитывать на основных полузащитников Зинченко, Малиновского и Марлоса (травмы и отдых).

Слова тренеров

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины

"Какая кадровая ситуация? Миколенко предстоит пройти обследование, серьезных повреждений нет - он будет готовиться к матчу с Сербией. Женя Коноплянка восстановился, но у него температура, сегодня он пропустит тренировку. У Шепелева была проблема, но будет тренироваться. Больше нет проблем с теми, кого вызвали".

"Мотивация должна быть всегда, и она будет у тех, кто играл меньше. Тем более, играем с хорошими соперниками. Важно хорошо сыграть и добиться положительного результата".

Карел Волайд, главный тренер сборной Эстонии

"Завтра дам шанс сыграть многим молодым футболистам. Но выйдут и опытные исполнители. Мы надеемся не отойти от того стиля, который выбрал тренерский штаб. У нас есть фундамент и определенные задачи на матч с Украиной. Конечно, сложно ожидать содержательной игры от состава, который мы будем вынуждены поставить против украинцев".