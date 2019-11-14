Украина на последних минутах вырвала победу у Эстонии

Новости спорта:Украина победила Эстонию в товарищеском матче, который состоялся на стадионе Славутич-Арена в Запорожье.

Сборная Украины выиграла в товарищеском матче против национальной команды Эстонии – 1:0.

Победный гол забил Роман Безус ударом со штрафного с рикошетом от стенки.

Матч прошел в Запорожье на «Славутич-Арене».

Украина — Эстония 1:0

Гол: Безус, 90+2

Украина: Лунин — Болбат, Пластун, Матвиенко (Шабанов, 46), Соболь — Шахов (Шепелев, 76), Сидорчук (Иванисеня, 46), Коваленко (Буяльский, 46) — Ярмоленко (Швед, 66), Беседин, Цыганков (Безус, 46)

Эстония: Игонен — Камс (Тенисте, 46), Баранов, Кууск, Пикк — Айнсалу (Антонов, 63), Крейда, Кайт (Вассильев, 731) — Пури (Калласте, 83), Аньер (Сорга, 71), Лиивак (Зенев, 63)

Предупреждения: Соболь — Кайт, Баранов, Зенев

После игры с эстонцами Украина 17 ноября в Белграде проведет заключительный матч отбора на Евро-2020 против Сербии. Напомним, что украинцы досрочно вышли в финальную часть Евро-2020.