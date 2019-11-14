Громкая отставка главного тренера в чемпионате Украины

Новости спорта:Однако он останется работать в структуре полтавского клуба.

Главный тренер Виталий Косовский уволен с поста наставника полтавской Ворсклы, о чем сообщает официальный сайт клуба.

Решение руководство клуба приняло после сегодняшней тренировочной сессии полтавчан. Известно, что Косовский и его тренерский штаб останутся работать в структуре клуба.

В январе нынешнего года 45-летний Косовский принял молодежную команду Ворсклы, ради чего ушел с поста ассистента Игоря Костюка в юношеской команде киевского Динамо.

Спустя три месяца украинец был назначен исполняющим обязанности главного тренера Ворсклы, сменив на этом посту Василия Сачко.

В текущем сезоне Ворскла после 14-ти туров УПЛ находится на последнем месте чемпионата Украины.

В следующем туре Ворскла 23 ноября встретится с СК Днепр-1.