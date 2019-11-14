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Тьерри Анри возглавил канадский клуб

Тьерри Анри возглавил канадский клуб
16:54 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Тьерри Анри назначен главным тренером «Монреаль Импэкт» из MLS.

«Монреаль Импэкт» объявил о назначении на пост главного тренера клуба бывшего футболиста «Арсенала» Тьерри Анри. Об этом сообщает официальный сайт американского клуба.

«Для меня большая честь вернуться в MLS и начать тренировать «Монреаль Импэкт». Мне хорошо знаком этот чемпионат, где я смог испытать много приятных моментов. Быть здесь, в Квебеке, в Монреале, обладающем огромным мультикультурным наследием, действительно великолепно. Я всегда следил за этим клубом, и теперь я здесь», – приводит слова Анри официальный сайт «Монреаль Импэкт».

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18 ноября состоится официальная пресс-конференция Тьери Анри в качестве тренера клуба. 42-летний специалист возглавит американскую команду после своего тренерского дебюта в «Монако», где из-за конфликта с рядом игроков был временно отстранён от обязанностей главного тренера команды, а на следующий день уволен.

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Сборная Франции, МЛС, Чемпионат США, Тьерри Анри.
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