Суперзвезда ПСЖ намерен выступить на Олимпийских играх

Новости спорта:Французский нападающий Килиан Мбаппе намерен принять участие в Олимпийских играх в Токио.

Килиан Мбаппе является важным игроком основы сборной Франции и только при невероятном развитии событий не поедет на чемпионат Европы, однако нападающий также хочет сыграть на Олимпийских играх в Токио.

"Я должен выиграть чемпионат Европы с Францией. Однако также хочу сыграть на Олимпийских играх, которые пройдут в Токио", — приводит слова Мбаппе L`Equipe.

Отметим, что Олимпийские игры пройдут сразу после чемпионата Европы — с 24 июля по 9 августа.

Контракт Килиана Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2022-го года, но продлевать соглашение с клубом француз не намерен.