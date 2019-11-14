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Барселона начинает искать замену "ветерану" клуба

Барселона начинает искать замену "ветерану" клуба
13:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook

Новости спорта:Полузащитник Иван Ракитич, вероятно, покинет "Барселону" в ближайшие месяцы.

Хавбек сборной Хорватии Иван Ракитич близок к уходу из Барселоны. В ближайшем будущем каталонский клуб начнет поиски футболиста на замену хорватскому центрбеку. Об этом информирует Diario AS.

Между хорватом и Барселоной есть соглашение, что испанский гранд отпустит Ракитича в января, сообщается в испанской прессе. Стоит отметить, что Иван Ракитич играет в футболке "сине-гранатовых" уже пять лет, но в этом сезоне потерял место в основном составе.

Дни Ракитича на легендарном "Камп Ноу" уже сочтены и как сообщают авторитетные итальянские СМИ - главным фаворитом на хорватскую суперзвезду является миланский Интер и английский Манчестер Юнайтед.

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Соглашение Ивана Ракитича с Барсой истекает летом 2021 года, а его перспективы стали крайне туманными после приобретения чилийского хавбека Артуро Видаля и бразильца Артура Мело. Минувшим летом каталонцы также осуществили покупку голландского таланта Аякса Френки де Йонга, что полностью лишило Ракитича места в основном составе.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Барселона, Футбол, Чемпионат Испании, Новости футбола, Иван Ракитич.
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