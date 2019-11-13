Шевченко объяснил, почему Попова нет в сборной Украины

Новости спорта:Андрей Шевченко считает, что Денису Попову пока рано играть в сборной Украины.

Накануне матча против сборной Эстонии Андрей Шевченко провел традиционную пресс-конференцию.

Главный тренер сборной Украины заверил, что за прогрессом Дениса Попова будут следить, но для получения вызова в национальную команду ему необходимо стать лидером киевлян.

"Он играет за молодежную команду, которая действует по схожей с нами структуре. Будем смотреть за ним, как он будет проявлять себя. Хорошо, что Попов в последних играх выступает за Динамо. Пускай он получит место в основном составе, станет лидером команды и будем его рассматривать".