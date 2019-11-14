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Украина - Эстония: анонс и прогноз на матч

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Украина - Эстония: анонс и прогноз на матч
12:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Сегодня сборная Украины сыграет товарищеский поединок против сборной Эстонии.

Сегодня, 14 ноября, национальная сборная Украины встретится со сборной Эстонии. Товарищеский поединок пройдет в Запорожье.

Украина - Эстония

Стадион - Славутич-Арена, Запорожье. Главный арбитр - Хуан Мунуэра.

Подопечные Андрея Шевченко за тур до отбора решили вопрос выхода на Евро-2020, более того, украинцы застолбили за собой первую позицию в своей отборочной группе. 

Со сборной Эстонии Шевченко вероятнее всего поэксперементирует с составом и проверит ближайший резерв накануне заключительного тура отбора на ЧЕ-2020 против сборной Сербии.

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Первое место сборная Украины забронировала за собой благодаря победе над сборной Португалии в Киеве со счетом 2:1. Сборная Эстонии в свою очередь полностью провалила отбор на Евро-2020, заняв последнее место в своей группе, набрав всего 1 балл в 7 матчах. Соперниками по группе Эстонии были Нидерланды, Германия, Северная Ирландия и Беларусь.

Ориентировочные составы

Украина: Лунин — Караваев, Кривцов, Шабанов, Соболь — Буяльский, Сидорчук, Коваленко — Ярмоленко, Яремчук, Цыганков

Эстония: Лепметс — Баранов, Метс, Тамм, Пикк — Антонов — Зеньов, Васильев, Айнсалу, Лийвак — Сорга

Форма сборной Украины на матч с Эстонией:

Букмекеры явное преимущество в противостоянии украинцев и эстонцев отдают предпочтение хозяевам поля. Средние коэффициенты на матч следующие: победа Украины - 1.20, ничья - 7.50, победа Эстонии - 17.00.

Призовые Евро-2020: сколько заработает сборная Украины

В прямом эфире поединок Украина - Эстония все желающие смогут посмотреть на канале Футбол. Начало игры в 19:00 по киевскому времени.

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