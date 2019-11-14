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Легендарный Касильяс готовится вернуться на поле (Фото)

Легендарный Касильяс готовится вернуться на поле (Фото)
12:09 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Легендарный испанский вратарь Икер Касильяс активно готовится к возвращению на поле.

Голкипер португальского "Порту" Икер Касильяс продолжает постепенное восстановление после перенесенной 1 мая проблемы с сердцем.

Как известно, экс-вратарь сборной Испании перенес сердечный приступ во время тренировки команды, после чего оказался в больнице. В своем твиттере Касильяс рассказал о том, что продолжает тренироваться, чтобы полностью восстановиться и быть готовым играть.

"Вы не предполагаете, какими большими могут быть ваши возможности в экстремальных ситуациях, - написал Касильяс. - Все, что вам нужно сделать, это толкать себя вперед и быть упрямым. Все для того, чтобы вернуть то, что когда-то было вашим. Вперед, "Порту".

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Ранее сообщалось, что из-за проблем с сердцем Касильяс может завершить карьеру, но сам футболист категорически отказался от идеи вешать бутсы на гвоздь.

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ФК Порту, Футбол, Икер Касильяс, Новости футбола.
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