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Украина - Эстония: пресс-конференция Шевченко перед матчем

Украина - Эстония: пресс-конференция Шевченко перед матчем
21:12 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с журналистами накануне матча против Эстонии.

Главный тренер сборной Украины перед товарищеским матчем с Эстонией дал пресс-конференцию, где ответил на вопросы журналистов.

- Андрей Николаевич. Всех беспокоит кадровая ситуация…

- У Миколенко было небольшое повреждение, но думаем, к матчу с Сербией он будет готов. Коноплянка уже был готов, но у него сегодня поднялась температура, так что сегодня он пропустит тренировку команду. У Шепелева была небольшая проблема, но он уже восстановился. А все остальные в строю.

- Матч со сборной Сербии, по большому счету, уже ничего не решает. Готова ли команда в нем продемонстрировать лучшие качества?

- У игроков всегда должна быть мотивация, и прежде всего у тех игроков, которые играли меньше. У нас есть ряд травмированных игроков основы, которые не примут участие в игре. Так что будет шанс у ребят, которые сыграли меньше. Так что у них будет прекрасная мотивация показать себя в поединке с таким именитым соперником. Так что важно сыграть продуктивно, хорошо, и добиться результата.

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- Денис Попов в последнее время неплохо зарекомендовал себя в составе "Динамо". Как с вашей позиции вы смотрите на его перспективы в сборной?

- Дело в том, что он играет за молодёжную сборную Украины, которая играет по такой же структуре, как и национальная сборная. Так что мы смотрим за ним, наблюдаем. Хорошо, что он стал играть за Динамо, но он должен отвоевать свое место основного защитника в клубе, стать лидером, и тогда мы будем его рассматривать. Я не исключаю такой вариант.

- Матч "Шахтера" и "Динамо" закончился грандиозным расистским скандалом. Не отобьется ли это на взаимоотношениях игроков внутри сборной?

- Знаете, было приятно видеть, как игроки "Динамо" отреагировали на этот момент. Со своей стороны, скажу, что расизму нет места в футболе, и в украинском в том числе. Мы все должны сплотиться, в том числе и журналисты и бороться с этой проблемой.

- Впервые вызов в сборную получил Дмитрий Иванисеня. Вы вызвали его, чтобы закрыть определенную позицию, или просто, приучаете игрока к сборной?

- Он играет опорника, и играет в своем клубе очень успешно. Мы давно за ним наблюдаем и пригласили именно под эту позицию. На ней и собираемся использовать.

- В этом году в сборной был только один игрок. Можно ли ожидать дебюты Панькива, Иванисени в матче с Эстонией?

- Все может быть (улыбается).

-У нас травмированы многие хавбеки. Значит ли это, что в матче с Эстонией вы будете наигрывать среднюю линию на сербов?

- Ну, Малиновский не травмирован. Он ждет пополнения в семье, поэтому я ему дал несколько дней отпуска. Надеюсь, все пройдет хорошо, и он успеет вернуться к матчу к Сербией. Ну а по составу на Сербию еще рано говорить. Будем смотреть уже после матча с Эстонией, посмотрим на состояние игроков после этого матча.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Новости футбола.
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