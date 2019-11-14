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Призовые Евро-2020: сколько заработает сборная Украины

Призовые Евро-2020: сколько заработает сборная Украины
10:18 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Сборная Украина досрочно квалифицировалась на чемпионат Европы по футболу.

Сборная Украина успешно провела отборочный раунд и досрочно гарантировала выход в финальную часть Евро-2020.

Теперь же стали известны призовые, которые украинская команда получит за участие в чемпионате Европы. "Сине-желтые", как и остальные 23 участника, гарантировано получат 9,25 миллиона евро или 250 миллионов гривен.

Каждая победа на групповой стадии принесет команде еще 1,5 млн евро, а ничья – 750 тысяч евро.

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Призовые за выход в 1/8 финала Евро-2020 составят 2 млн евро. Каждый четвертьфиналист получит еще по 3,25 млн евро. За выход в полуфинал команде достанется 5 млн евро. Финалисты турнира разделят между собой 17 миллионов евро: 10 млн достанутся победителю, а 7 млн – проигравшему.

Таким образом, победитель турнира, выигравший все три поединка на групповой стадии, сможет в общей сложности заработать 34 млн евро. Это на 7 млн евро больше, чем максимальные призовые за Евро-2016.

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Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Новости футбола.
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