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Игрок сборной Украины перебрался в Россию

Игрок сборной Украины перебрался в Россию
23:15 Сегодня Телеграф Официальный сайт Официальный сайт

Как сообщает официальный сайт российского клуба "Крылья Советов", новичков клуба стал экс-полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня. Соглашение украинского футболиста с самарцами рассчитано на три года.

 Официально: сборная Украины не поедет в Москву

В составе луганчан Иванисеня выступал на протяжении двух сезонов, в течение которых выиграл две бронзовые медали. В сезоне 2020/2021 он провёл в футболке "чёрно-белых" в чемпионате Украины 21 матч, в котором 5 мячей и отдал 2 голевые передачи. Осенью 2019-го получил вызов в национальную сборную Украины, где дебютировал 14 ноября того года в товарищеском матче против Эстонии, выйдя на замену в перерыве и сыграв ровно один тайма. 

Отметим, что для большинства футболистов путь в сборную Украины после переходов в российские клубы - закрыт. Самый ярки пример - Ярослав Ракицкий, который будучи футболистов "Шахтёра" был основным игроком главной команды нашей страны, однако после перехода в питерский "Зенит" перестал получать звонки от тренерского штаба "жёлто-синих".  

Ранее "Телеграф" сообщал, когда украинские клубы стартуют в еврокубках в сезоне 2021/2022.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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ФК Крылья Советов, Трансферное окно, Новости ФК "Заря", Дмитрий Иванисеня, ФК Заря Луганск, Летнее трансферное окно.
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