Игрок сборной Украины перебрался в Россию

Как сообщает официальный сайт российского клуба "Крылья Советов", новичков клуба стал экс-полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня. Соглашение украинского футболиста с самарцами рассчитано на три года.

В составе луганчан Иванисеня выступал на протяжении двух сезонов, в течение которых выиграл две бронзовые медали. В сезоне 2020/2021 он провёл в футболке "чёрно-белых" в чемпионате Украины 21 матч, в котором 5 мячей и отдал 2 голевые передачи. Осенью 2019-го получил вызов в национальную сборную Украины, где дебютировал 14 ноября того года в товарищеском матче против Эстонии, выйдя на замену в перерыве и сыграв ровно один тайма.

Отметим, что для большинства футболистов путь в сборную Украины после переходов в российские клубы - закрыт. Самый ярки пример - Ярослав Ракицкий, который будучи футболистов "Шахтёра" был основным игроком главной команды нашей страны, однако после перехода в питерский "Зенит" перестал получать звонки от тренерского штаба "жёлто-синих".

Ранее "Телеграф" сообщал, когда украинские клубы стартуют в еврокубках в сезоне 2021/2022.