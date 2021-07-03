Экс-футболист сборной Украины готовится стать игроком российского клуба

Известный украинский футболист Дмитрий Иванисеня в ближайшее время подпишет контракт с российским клубом "Крылья Советов". Об этом сообщает telegram-канал "ТаТоТаке".

По информации источника, экс-футболист "Зари", у которого этим летом завершился контракт с луганчанами, подпишет долгосрочное соглашение с российской командой. В прошлом году "Крылья Советов" выиграли ФНЛ и добыли путевку в Российскую премьер-лигу.

Отметим, 27-летний Иванисеня, выступающий на позиции опорного полузащитника, в сезоне 2020/21 принял участие в 31-м поединке за "Зарю" во всех турнирах, записав на свой счет семь голов и три ассиста. Летом игрок стал свободным агентом. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 млн евро.

Отметим, на счету Иванисени также есть один поединок в составе сборной Украины. В 2019 году футболист вызывался в состав национальной команды и сыграл тайм против Эстонии.

В прошлом сезоне футболист прославился из-за своей травмы. Накануне свадьбы футболисту выбили зуб.