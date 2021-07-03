Скачать
Суббота, 03.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Помощник Шевченко удивил украинских вратарей перед матчем с Англией (видео)
Помощник Шевченко удивил украинских вратарей перед матчем с Англией (видео)
Зинченко рассказал, как будет играть на Евро-2020 против английских друзей (видео)
Зинченко рассказал, как будет играть на Евро-2020 против английских друзей (видео)
Украина - Англия: Шевченко огласил состав на четвертьфинал Евро-2020
Украина - Англия: Шевченко огласил состав на четвертьфинал Евро-2020
Украина - Англия: где и когда смотреть четвертьфинал Евро-2020
Украина - Англия: где и когда смотреть четвертьфинал Евро-2020

Экс-футболист сборной Украины готовится стать игроком российского клуба

Экс-футболист сборной Украины готовится стать игроком российского клуба
Обновлено 12:19 Сегодня Телеграф Фото: Instagram ivanisenia21

Известный украинский футболист Дмитрий Иванисеня в ближайшее время подпишет контракт с российским клубом "Крылья Советов". Об этом сообщает telegram-канал "ТаТоТаке".

Малиновский заговорил на украинском после критики Довбика (видео)

По информации источника, экс-футболист "Зари", у которого этим летом завершился контракт с луганчанами, подпишет долгосрочное соглашение с российской командой. В прошлом году "Крылья Советов" выиграли ФНЛ и добыли путевку в Российскую премьер-лигу.

Отметим, 27-летний Иванисеня, выступающий на позиции опорного полузащитника, в сезоне 2020/21 принял участие в 31-м поединке за "Зарю" во всех турнирах, записав на свой счет семь голов и три ассиста. Летом игрок стал свободным агентом. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 млн евро.

Отметим, на счету Иванисени также есть один поединок в составе сборной Украины. В 2019 году футболист вызывался в состав национальной команды и сыграл тайм против Эстонии.

В прошлом сезоне футболист прославился из-за своей травмы. Накануне свадьбы футболисту выбили зуб.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 391

Все по теме:

ФК Заря, Футбол, ФК Крылья Советов, Дмитрий Иванисеня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Малиновский заговорил на украинском после критики Довбика (видео)
02 "Мы грустим, а не зарабатываем": Суркис о выплатах УЕФА из-за травмы Беседина (видео)
03 Сборная Украины перед матчем против Англии посетила Колизей
04 Италия в драматичном матче обыграла Бельгию и пробилась в 1/2 Чемпионата Европы
05 Чехия - Дания: букмекеры оценили шансы команд в четвертьфинале Евро-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь