Скачать
Вторник, 06.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Сборной Украины запретили ехать в Россию на чемпионат мира
Сборной Украины запретили ехать в Россию на чемпионат мира
Украинский футболист потратил 1000 долларов на виртуальный нож в CS:GO (видео)
Украинский футболист потратил 1000 долларов на виртуальный нож в CS:GO (видео)
Макгрегор - Порье: где и когда смотреть главный бой UFC 264
Макгрегор - Порье: где и когда смотреть главный бой UFC 264
Непобедимый украинский супертяж сразится перед боем Фьюри - Уайлдер
Непобедимый украинский супертяж сразится перед боем Фьюри - Уайлдер

Официально: сборная Украины не поедет в Москву

Официально: сборная Украины не поедет в Москву
21:36 Сегодня Телеграф Твиттер FIFA Українська асоціація футболу

Официальный твиттер FIFA подтвердил появившуюся ранее информацию, что сборная Украины по пляжному футболу не поедет на Чемпионат мира, который состоится в России (а точнее - в Москве) с 21 по 29 августа этого года.  Нашу команду заменит Швейцария. 

 

Ранее новость об этом появилась на сайте Трибуна.ком (о чём писал "Телеграф"), а негативную реакцию на случившееся на своей странице в фейсбуке опубликовал вице-президент Ассоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук. Экс-игрок ряда украинских клубов в большом футболе заявил, что решение было принято без его участия, так как сам Ващук находился в Риме. Позже информация появилась и на телеграм-канале РФС (Российского футбольного союза).

"Телеграф" напоминает, что в конце июня украинцы в тяжелейшем матче против Швейцарии одержали победу со счётом 6:5 и пробились на Чемпионат мира, заняв второе место в отборе. Как уже было сказано выше, именно "нейтралы" заменят Украину на мировом турнире.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 203

Все по теме:

Пляжный футбол, Сборная Украины по пляжному футболу, Чемпионат мира по пляжному футболу, УАФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жена Малиновского высказалась о конфликте мужа с Шевченко
02 Харьковский "Металлист" провёл первый матч после долгожданного возрождения
03 Сборной Украины запретили ехать в Россию на чемпионат мира
04 Разве это провал? Британский журналист считает, что Россия на Евро-2020 показала свой настоящий уровень
05 Фейерверк убил вратаря сборной Латвии по хоккею
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь