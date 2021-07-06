Официально: сборная Украины не поедет в Москву

Официальный твиттер FIFA подтвердил появившуюся ранее информацию, что сборная Украины по пляжному футболу не поедет на Чемпионат мира, который состоится в России (а точнее - в Москве) с 21 по 29 августа этого года. Нашу команду заменит Швейцария.

Switzerland to replace Ukraine at FIFA Beach Soccer World Cup Russia 2021™ https://t.co/5Ly3BiKo3F #BeachSoccerWC pic.twitter.com/e79PWME8tQ — FIFA Media (@fifamedia) July 6, 2021

Ранее новость об этом появилась на сайте Трибуна.ком (о чём писал "Телеграф"), а негативную реакцию на случившееся на своей странице в фейсбуке опубликовал вице-президент Ассоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук. Экс-игрок ряда украинских клубов в большом футболе заявил, что решение было принято без его участия, так как сам Ващук находился в Риме. Позже информация появилась и на телеграм-канале РФС (Российского футбольного союза).

"Телеграф" напоминает, что в конце июня украинцы в тяжелейшем матче против Швейцарии одержали победу со счётом 6:5 и пробились на Чемпионат мира, заняв второе место в отборе. Как уже было сказано выше, именно "нейтралы" заменят Украину на мировом турнире.