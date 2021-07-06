Сборной Украины запретили ехать в Россию на чемпионат мира

Сборная Украины по пляжному футболу в тяжелейшем матче квалификации со Швейцарией отобралась на чемпионат мира-2021, который пройдет в России. Однако, похоже, что нашей команде запретят ехать на этот турнир. Об этом сообщает издание tribuna.

По информации источника, Украинская ассоциация футбола и Аcсоциация пляжного футбола Украины запретили национальной сборной участвовать на соревнованиях, которые пройдут с 21 по 29 августа в Москве.

На прошлой неделе "Желто-синие" заняли второе место в европейском отборе, отобравшись на ЧМ-2021. От Европы кроме-страны хозяйки получили право на участие в соревновании Беларусь, Испания и Португалия. Жеребьевка ЧМ-2021 по пляжному футболу состоится 8 июля 2021 года в Цюрихе. На ней 16 команд будут разделены на четыре группы. По итогам группового этапа по две лучших сборных из квартета выйдут в плей-офф, где разыграют титул по олимпийской системе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский журналист выступил за проведение товарищеского матча со сборной России.