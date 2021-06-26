Сборная Украины в валидольном матче пробилась на чемпионат мира

Сборная Украины по пляжному футболу победила команду Швейцарии и квалифицировалась в финальную часть мирового первенства 2021 года.

Подопечные Николая Костенко решили главную задачу года, пробившись в финальную часть чемпионата мира по пляжному футболу. "Желто-синие" в стыковом четвертьфинальном поединке отбора со Швейцарией в тяжелейшем противостоянии в конце концов довели дело дело победы. Итоговый счет - 6:5. В этой встрече решалась судьба одной из четырех путевок в финальную стадию ЧМ, ведь на Мундиаль попадает только четверка лучших команд квалификации.

Швейцария - Украина 5:6

Голы: Борер, 5, Станкович, 10, 26, Годель, 24, Кесслер, 33 - Заворотный, 3, Щерица, 4, 18, 28, Войтенко, 9, 19

Полное видео матча:

Известный украинский футболист Владислав Ващук поздравил национальную команду с таким достижением, отметив накал страстей в этой игре.

В полуфинале европейского отбора украинцы встретятся с Португалией, которая в 1/4 финала уничтожила команду Казахстана (6:1).

Отметим, чемпионат мира по пляжному футболу состоится в Москве с 19 по 29 августа 2021 года.

"Телеграф" напоминает, что в Европе сейчас проходит Евро, где сборная Украины добралась до стадии 1/8 финала, а в Южной Америке также идет турнир сборных.