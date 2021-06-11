Кубок Америки-2021: расписание и результаты матчей (видео)

В воскресенье, 12 июня, в Бразилии стартует 47-й розыгрыш главного турнира Южной Америки для сборный - Копа Америка-2021. В этой статье кроме расписания турнира будут доступны результаты и видеообзоры всех матчей.

В прямом эфире в Украине все матчи Копа Америка-2021 покажет онлайн сервис Megogo (требуется подписка, - прим. ред.). Первый матч турнира Бразилия − Венесуэла состоится в ночь на 14 июня (начало 00:00 по киевскому времени).

Формат турнира:

10 команд разделены на две группы. По итогам групповой стадии первые четыре сборные выйдут в четвертьфинал. Раунд-плей-офф пройдет по олимпийской системе на вылет.

Участники турнира:

Группа А: Аргентина, Боливия, Парагвай, Уругвай и Чили.

Группа B: Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу

Расписание и результаты матчей Кубка Америки-2021:

Группа A

15.06 - 00:00 - Аргентина − Чили

15.06 - 03:00 - Парагвай − Боливия

19.06 - 00:00 - Чили − Боливия

19.06 - 03:00 - Аргентина − Уругвай

22.06 - 00:00 - Уругвай − Чили

22.06 - 03:00 - Аргентина − Парагвай

25.06 - 00:00 - Боливия − Уругвай

25.06 - 03:00 - Чили − Парагвай

29.06 - 03:00 - Уругвай − Парагвай

29.06 - 03:00 - Боливия − Аргентина

Группа B

14.06 - 00:00 - Бразилия − Венесуэла

14.06 - 03:00 - Колумбия − Эквадор

18.06 - 00:00 - Колумбия − Венесуэла

18.06 - 03:00 - Бразилия − Перу

21.06 - 00:00 - Венесуэла − Эквадор

21.06 - 03:00 - Колумбия − Перу

24.06 - 00:00 - Эквадор − Перу

24.06 - 03:00 - Бразилия − Колумбия

28.06 - 00:00 - Эквадор − Бразилия

28.06 - 00:00 - Венесуэла − Перу

"Телеграф" напоминает, что параллельно Кубку Америки в Европе будет проходить международный турнир Евро-2020. За ходом соревнований под эгидой УЕФА можно следить у нас на сайте.