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Кубок Америки-2021: расписание и результаты матчей (видео)

Кубок Америки-2021: расписание и результаты матчей (видео)
Обновлено 19:56 Сегодня Телеграф Фото: Instagram copaamerica

В воскресенье, 12 июня, в Бразилии стартует 47-й розыгрыш главного турнира Южной Америки для сборный - Копа Америка-2021. В этой статье кроме расписания турнира будут доступны результаты и видеообзоры всех матчей.

В прямом эфире в Украине все матчи Копа Америка-2021 покажет онлайн сервис Megogo (требуется подписка, - прим. ред.). Первый матч турнира Бразилия − Венесуэла состоится в ночь на 14 июня (начало 00:00 по киевскому времени).

Формат турнира:

10 команд разделены на две группы. По итогам групповой стадии первые четыре сборные выйдут в четвертьфинал. Раунд-плей-офф пройдет по олимпийской системе на вылет.

Участники турнира:

Группа А: Аргентина, Боливия, Парагвай, Уругвай и Чили.

Группа B: Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу

Расписание и результаты матчей Кубка Америки-2021:

Группа A

  • 15.06 - 00:00 - Аргентина − Чили
  • 15.06 - 03:00 - Парагвай − Боливия
  • 19.06 - 00:00 - Чили − Боливия
  • 19.06 - 03:00 - Аргентина − Уругвай
  • 22.06 - 00:00 - Уругвай − Чили
  • 22.06 - 03:00 - Аргентина − Парагвай
  • 25.06 - 00:00 - Боливия − Уругвай
  • 25.06 - 03:00 - Чили − Парагвай
  • 29.06 - 03:00 - Уругвай − Парагвай
  • 29.06 - 03:00 - Боливия − Аргентина

Группа B

  • 14.06 - 00:00 - Бразилия − Венесуэла
  • 14.06 - 03:00 - Колумбия − Эквадор
  • 18.06 - 00:00 - Колумбия − Венесуэла
  • 18.06 - 03:00 - Бразилия − Перу
  • 21.06 - 00:00 - Венесуэла − Эквадор
  • 21.06 - 03:00 - Колумбия − Перу
  • 24.06 - 00:00 - Эквадор − Перу
  • 24.06 - 03:00 - Бразилия − Колумбия
  • 28.06 - 00:00 - Эквадор − Бразилия
  • 28.06 - 00:00 - Венесуэла − Перу

"Телеграф" напоминает, что параллельно Кубку Америки в Европе будет проходить международный турнир Евро-2020. За ходом соревнований под эгидой УЕФА можно следить у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Кубок Америки.
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