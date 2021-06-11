Кубок Америки-2021: расписание и результаты матчей (видео)

В воскресенье, 12 июня, в Бразилии стартует 47-й розыгрыш главного турнира Южной Америки для сборный - Копа Америка-2021. В этой статье кроме расписания турнира будут доступны результаты и видеообзоры всех матчей.
В прямом эфире в Украине все матчи Копа Америка-2021 покажет онлайн сервис Megogo (требуется подписка, - прим. ред.). Первый матч турнира Бразилия − Венесуэла состоится в ночь на 14 июня (начало 00:00 по киевскому времени).
Формат турнира:
10 команд разделены на две группы. По итогам групповой стадии первые четыре сборные выйдут в четвертьфинал. Раунд-плей-офф пройдет по олимпийской системе на вылет.
Участники турнира:
Группа А: Аргентина, Боливия, Парагвай, Уругвай и Чили.
Группа B: Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу
Расписание и результаты матчей Кубка Америки-2021:
Группа A
Группа B
"Телеграф" напоминает, что параллельно Кубку Америки в Европе будет проходить международный турнир Евро-2020. За ходом соревнований под эгидой УЕФА можно следить у нас на сайте.