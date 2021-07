Месси выиграл первый трофей в сборной Аргентины (видео)

В ночь на воскресенье, 11 июля (время киевское), в Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе "Маракана" состоялся финал Кубка Америки-2021 Аргентина - Бразилия. Встреча завершилась минимальной победой номинальных хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в игре оформил на 22-й минуте вингер ПСЖ Анхель Ди Мария. В середине первого тайма атакующий хав блестяще переиграть вратаря "гостей" Эдерсона, выйдя с ним на свидание после шикарной передачи Родриго Де Пауля. Ди Мария попросту перебросил кипера "Манчестер Сити", принеся своей команде долгожданный трофей.

Отметим, капитан сборной Аргентины Лионель Месси провел выдающийся турнир, записав на свой счет четыре гола и пять ассистов. Кроме того, Лео выиграл свой первый крупный трофей на уровне национальной сборной, не считая Олимпиаду-2008 с "молодежкой". Ранее Месси доходил до финала чемпионата мира-2014, трижды останавливался в шаге от победы на Кубке Америки (2007, 2015, 2016) и один раз становился бронзовым призером чемпионата Южной Америки (2019).

Видео гола Анхеля Ди Марии:

