Футболист "Ювентуса" забил потрясающий гол со штрафного, прошив "стенку" (видео)

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Обновлено 08:55 Сегодня Телеграф Фото: Twitter copaamerica

В ночь на субботу, 10 июля, на Национальном стадионе в Бразилиа состоялся матч за третье место на Кубке Америки-2021 Колумбия - Перу. Итоговый результат - 3:2 в пользу колумбийцев.

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За "хозяев" голы оформили хавбек "Ювентуса" Хуан Куадрадо, невообразимым образом прошивший "стенку", и Луис Диас, оформивший дубль. За перуанцев забивали Йосимар Йотун и Джанлука Лападула.

Видеообзор матча Колумбия - Перу:

"Телеграф" напоминает, что Колумбия в полуфинале турнира в серии пенальти проиграла Аргентине. В матче с "Альбиселесте" случился скандал с Лионелем Месси, который слишком бурно праздновал промах Йерри Мино с "точки". Команда Перу, в свою очередь, лишь минимально уступила Бразилии

Финальный матч турнира Бразилия - Аргентина состоится в ночь на 11 июля. За игрой можно следить в прямом эфире в Украине, а букмекеры уже назвали фаворита встречи.

Ранее "Телеграф" сообщал о жутком фоле форварда сборной Бразилии на Кубке Америки-2021.

Со всеми результатами и видеообзорами игр Кубка Америки-2021 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 629

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Футбол, Сборная Перу, Сборная Колумбии, Кубок Америки, Хуан Куадрадо.
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