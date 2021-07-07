Месси высмеял обидчика Суареса: момент попал в трансляцию матча (видео)

В полуфинале Кубка Америки-2021 Аргентина - Колумбия все решалось в серии послематчевых пенальти. После неудачного выстрела колумбийского центрбека Йерри Мины с "точки" зрителя стали свидетелями бурной реакции аргентинца Лионеля Месси.

Сообщается, что Месси эмоционально отреагировал на промах Мины, крикнув тому: "Давай, танцуй теперь, танцуй теперь". Вероятно, такая реакция шестикратного обладателя "Золотого мяча" вызвана тем, что в 1/4 финала КА в игре с Уругваем Мина после забитого пенальти принялся танцевать на глазах форварда Уругвая и друга Месси Луиса Суареса. Таким образом, Лионель "отомстил" за бывшего одноклубника.

Реакция Месси на промах Мины доступна в сети:

MESSI SCREAMING 'DANCE NOW' AFTER YERI MINA's MISS pic.twitter.com/P8120ApG7J — Messi Worldwide (@Messi_Worldwide) July 7, 2021

Отметим, в основное время Аргентина и Колумбия забили по голу, а в серии пенальти триумфовали "Альбиселесте" со счетом 3:2. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи. В финале турнира аргентинцы сыграют с Бразилией. Решающий матч намечен на 11 июля.

Со всеми результатами и видеообзорами матчем Кубка Америки-2021 можно следить у нас на сайте.