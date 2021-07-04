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"Король штрафных" Месси приблизился к Пеле и обогнал Роналду (видео)

"Король штрафных" Месси приблизился к Пеле и обогнал Роналду (видео)
Обновлено 10:22 Сегодня Телеграф Фото: Twitter Argentina

Пока практически весь футбольный мир прикован к чемпионату Европы по футболу, в Южной Америке также идет континентальное первенство, и там есть на что посмотреть. Аргентинский футболист Лионель Месси помог своей команде пробиться в полуфинал турнира, попутно установив несколько достижений.

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В матче 1/4 финала Кубка Америки-2021 против Эквадора 34-летний Месси поучаствовал во всех голах своей команды, сделав ассистентский дубль и забив гол-красавец со штрафного. Этот забитый мяч стал для Лионеля 76-м в футболке национальной команды. Таким образом, шестикратный обладатель "Золотого мяча" вплотную приблизился к рекорду бразильца Пеле, который забил 77 голов и является лучшим бомбардиром Южной Америки на уровне сборных. 

Кроме того, Месси забил свой 58-й гол со штрафного в карьере и обогнал по этому показателю португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, у которого на один забитый мяч со стандартов меньше.

Видеообзор матча Аргентина - Эквадор:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Роналду на Евро-2020 повторил рекорд иранца Али Даеи, который за карьеру в сборной забил 109 голов.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Криштиану Роналду, Пеле, Лионель Месси, Сборная Аргентины, Футбол, Сборная Эквадора.
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