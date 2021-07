"Король штрафных" Месси приблизился к Пеле и обогнал Роналду (видео)

Пока практически весь футбольный мир прикован к чемпионату Европы по футболу, в Южной Америке также идет континентальное первенство, и там есть на что посмотреть. Аргентинский футболист Лионель Месси помог своей команде пробиться в полуфинал турнира, попутно установив несколько достижений.

В матче 1/4 финала Кубка Америки-2021 против Эквадора 34-летний Месси поучаствовал во всех голах своей команды, сделав ассистентский дубль и забив гол-красавец со штрафного. Этот забитый мяч стал для Лионеля 76-м в футболке национальной команды. Таким образом, шестикратный обладатель "Золотого мяча" вплотную приблизился к рекорду бразильца Пеле, который забил 77 голов и является лучшим бомбардиром Южной Америки на уровне сборных.

76 - Messi has scored 76 goals for Argentina - only Pelé has scored more goals for a CONMEBOL nation (77). Genius. pic.twitter.com/jqjm5pwLZV

— OptaJoao (@OptaJoao) July 4, 2021