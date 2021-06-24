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Роналду повторил очередной мировой рекорд

Роналду повторил очередной мировой рекорд
Обновлено 08:46 Сегодня Телеграф Чемпионат.ком

Во вчерашнем матче Евро-2020 между Португалией и Францией двое экс-форвардов мадридского "Реала" Криштиану Роналду и Карим Бензема отличились дублями. Один забил с пенальти первый гол, второй - оба.

Для француза эти мячи стали первыми за национальную команду с октября 2015-го, а для Роналду второй из голов обозначил повторение мирового рекорда по голам за сборные. Единоличным лидером до вечера 23 июня 2021-го года был иранский форвард Али Даеи, закончивший карьеру 14 лет назад. На его счету 109 мячей за сборную Ирана, а Криштиану вчера забил как раз 108-й и 109-й. 

Также стоит отметить, что на данный момент Роналду является и лучшим бомбардиром всего турнира - на его счету уже 5 голов на турнире, и в том числе 2 дубля. 

"Телеграф" напоминает, что в 1/8 Чемпионата Европы сборная Португалии и Криштиану Роналду в составе сыграет против бельгийцев.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Сборная Португалии, Криштиану Роналду, Сборная Ирана, Евро-2020, Али Даеи.
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