Роналду повторил очередной мировой рекорд

Во вчерашнем матче Евро-2020 между Португалией и Францией двое экс-форвардов мадридского "Реала" Криштиану Роналду и Карим Бензема отличились дублями. Один забил с пенальти первый гол, второй - оба.

Для француза эти мячи стали первыми за национальную команду с октября 2015-го, а для Роналду второй из голов обозначил повторение мирового рекорда по голам за сборные. Единоличным лидером до вечера 23 июня 2021-го года был иранский форвард Али Даеи, закончивший карьеру 14 лет назад. На его счету 109 мячей за сборную Ирана, а Криштиану вчера забил как раз 108-й и 109-й.

Также стоит отметить, что на данный момент Роналду является и лучшим бомбардиром всего турнира - на его счету уже 5 голов на турнире, и в том числе 2 дубля.

"Телеграф" напоминает, что в 1/8 Чемпионата Европы сборная Португалии и Криштиану Роналду в составе сыграет против бельгийцев.