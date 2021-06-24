Бензема забил за Францию - впервые за почти 6 лет

В одном из двух матчей второго слота на Евро-2020 вчера, 23 июня, играли команды Португалии и Франции. Матч закончился со счётом 2:2, а дублями за свои национальные сборные отметились Карим Бензема и Криштиану Роналду. Карим забил с пенальти один из мячей (первый), Криштиану - оба.

Для француза эти голы стали первыми, забитыми за "Ле Блё" с 8 октября 2015-го года, когда он отметился дублем в товарищеском поединке с Арменией, который подопечные Дидье Дешама выиграли со счётом 4:0. Затем долгое время Бензема был отлучён от сборной за сексуальный скандал с Матьё Вальбуэна.

"Телеграф" напоминает, что определился календарь 1/8 Чемпионата Европы.