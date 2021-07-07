Аргентина с Месси вышла в финал Кубка Америки (видео)

В ночь на 7 июля (время киевское) на Национальном стадионе в Бразилиа состоялся второй полуфинал Кубка Америки-2021 Аргентина - Колумбия. Встреча в основное время и экстра-таймы завершилась со счетом 1:1, а в серии пенальти преуспели аргентинцы.

Аргентинцы довольно быстро вышли вперед. На 7-й минуте Лионель Месси, находясь в чужой штрафной, исполнил скидку на Лаутаро Мартинеса и форвард не подвел. А на 61-й минуте колумбиец Луис Диас с острого угла поразил ворота Мартинеса. В серии пенальти "хозяева" оказались точнее.

Видеообзор матча Аргентина - Колумбия:

Таким образом, Аргентина пробилась в финал Кубка Америки-2021, где сыграет с Бразилией, которая накануне разобралась с Перу. Финальный матч состоится 11 июля на легендарной арене "Маракана" в Рио-де-Жанейро.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лионель Месси исполнил идеальный штрафной удар на Кубке Америки-2021 - пострадал вратарь сборной Чили.

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