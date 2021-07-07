Скачать
Среда, 07.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Сборной Украины запретили ехать в Россию на чемпионат мира
Сборной Украины запретили ехать в Россию на чемпионат мира
"Динамо" получило солидное предложение из Серии А по украинцу
"Динамо" получило солидное предложение из Серии А по украинцу
Макгрегор - Порье: где и когда смотреть главный бой UFC 264
Макгрегор - Порье: где и когда смотреть главный бой UFC 264
Италия пробилась в финал Евро-2020, выбив Испанию в серии пенальти (видео)
Италия пробилась в финал Евро-2020, выбив Испанию в серии пенальти (видео)

Аргентина с Месси вышла в финал Кубка Америки (видео)

Аргентина с Месси вышла в финал Кубка Америки (видео)
Обновлено 09:43 Сегодня Телеграф Фото: Twitter argentina

В ночь на 7 июля (время киевское) на Национальном стадионе в Бразилиа состоялся второй полуфинал Кубка Америки-2021 Аргентина - Колумбия. Встреча в основное время и экстра-таймы завершилась со счетом 1:1, а в серии пенальти преуспели аргентинцы.

Нападающий сборной Бразилии получил удаление за безумный фол (видео)

Аргентинцы довольно быстро вышли вперед. На 7-й минуте Лионель Месси, находясь в чужой штрафной, исполнил скидку на Лаутаро Мартинеса и форвард не подвел. А на 61-й минуте колумбиец Луис Диас с острого угла поразил ворота Мартинеса. В серии пенальти "хозяева" оказались точнее.

Видеообзор матча Аргентина - Колумбия:

Таким образом, Аргентина пробилась в финал Кубка Америки-2021, где сыграет с Бразилией, которая накануне разобралась с Перу. Финальный матч состоится 11 июля на легендарной арене "Маракана" в Рио-де-Жанейро.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лионель Месси исполнил идеальный штрафной удар на Кубке Америки-2021 - пострадал вратарь сборной Чили.

Со всеми результатами и видеообзорами матчей Кубка Америки-2021 можно ознакомиться у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 272

Все по теме:

Сборная Аргентины, Футбол, Сборная Колумбии, Кубок Америки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Италия пробилась в финал Евро-2020, выбив Испанию в серии пенальти (видео)
02 В Европе стартовал новый еврокубок: результаты первых матчей
03 Игрок сборной Украины перебрался в Россию
04 Официально: сборная Украины не поедет в Москву
05 Чемпион Италии усилил ПСЖ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь