Украинский футболист может оказаться в команде Моуринью

Левый защитник сборной Украины и "Динамо" Виталий Миколенко привлек внимание римской "Ромы". Об этом сообщает итальянский журналист Флавио Тассотти на своей страничке в twitter.

По информации источника, 22-летний игрок "Динамо" привлек внимание "Волков", у руля которых сейчас стоит одиозный португальский специалист Жозе Моуринью. Источник отмечает, что за фулбеком внимательно следят множество других клубов, а потому "Роме" будет непросто выиграть борьбу за футболиста, который неплохо показал себя на Евро-2020.

Отметим, в сезоне 2020/21 Миколенко сыграл 36 матчей за "Динамо" во всех турнирах, записав на свой счет два гола и четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 17 млн евро.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ряды "Динамо" пополнил белорусский нападающий. Кроме того, подписал контракт с "Бело-синими" и бывший игрок "Колоса", проявивший себя на первом швейцарском сборе чемпионов Украины.

Напомним, 10 июля "Динамо" проведет свой первый спарринг на втором швейцарском сборе. Игру с "Серветтом" можно посмотреть в прямом эфире у нас на сайте.