"Динамо" подписало полузащитника "Колоса": детали сделки (видео)

В пятницу, 9 июля, "Динамо" представило нового футболиста команды - левого вингера Дениса Антюха. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

По информации источника, соглашение с 23-летним украинским футболистом, который может сыграть и на правом фланге, и в центре нападения, рассчитано до июля 2025 года. Игрок перешел в стан "Бело-синих" бесплатно на правах свободного агента.

В сезоне 2020/21 Антюх выступал за "Колос", сыграв 27 матчей за команду во всех турнирах. В них хавбек забил два гола и отдал две результативные передачи. Кроме того, Денис в прошлой кампании впервые принял участие в еврокубках. "Колос" не сумел преодолеть квалификационный барьер Лиги Европы, но футболисты из Ковалевки получили огромный опыт. Отметим, Антюх является воспитанником ахтырского "Нафтовика", в котором провел целых 8 лет. После "Нафтовика" футболист успел поиграть в аренде за ФК "Балканы" Заря.

Примечательно, что Антюх прошел просмотр в "Динамо", поучаствовав в первом швейцарском сборе киевлян. Денис отметился голами в ворота "Базеля" и "Люцерна".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" хочет подписать форварда Артема Довбика.