Защитник "Динамо" женился на беременной модели (фото, видео)

Центральный защитник "Динамо" Артем Шабанов женился на модели Юлианне. Об этом стало известно после публикации совместных постов пары в Instagram. Официальная церемония бракосочетания прошла в ЗАГСе №1 в Киеве.

"Теперь я официально Шабанова", - написала Юлианна на своей страничке в соцсети, прикрепив свое фото в платье невесты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлианна (@yulichka_queen)

Также новоиспеченная чета Шабановых поделилась снимками и видео со свадьбы:

Отметим, Юлианна совсем недавно сообщила о беременности.

"Телеграф" напоминает, что Шабанов не сумел закрепиться в основном составе "Динамо" Мирчи Луческу. Вторую половину сезона игрок провел в аренде в варшавской "Легии", став там основными столбом обороны. Артем помог столичной команде выиграть чемпионат Польши, а затем вернулся в Киев. О дальнейших планах "Динамо" по игроку станет известно ближе к началу нового сезона. В кампании 2020/21 29-летний центрбек сыграл 10 матчей во всех турнирах и голевыми действиями не отмечался.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Шабанов привез гол в ворота "Легии" в Польше.