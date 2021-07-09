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Защитник "Динамо" женился на беременной модели (фото, видео)

Защитник "Динамо" женился на беременной модели (фото, видео)
13:54 Сегодня Телеграф Фото: Instagram yulichka_queen, a_shabanov

Центральный защитник "Динамо" Артем Шабанов женился на модели Юлианне. Об этом стало известно после публикации совместных постов пары в Instagram. Официальная церемония бракосочетания прошла в ЗАГСе №1 в Киеве.

"Динамовец" проводит отпуск с горячей возлюбленной (фото)

"Теперь я официально Шабанова", - написала Юлианна на своей страничке в соцсети, прикрепив свое фото в платье невесты.

 
 
 
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Публикация от Юлианна (@yulichka_queen)

Также новоиспеченная чета Шабановых поделилась снимками и видео со свадьбы:

Отметим, Юлианна совсем недавно сообщила о беременности.

"Телеграф" напоминает, что Шабанов не сумел закрепиться в основном составе "Динамо" Мирчи Луческу. Вторую половину сезона игрок провел в аренде в варшавской "Легии", став там основными столбом обороны. Артем помог столичной команде выиграть чемпионат Польши, а затем вернулся в Киев. О дальнейших планах "Динамо" по игроку станет известно ближе к началу нового сезона. В кампании 2020/21 29-летний центрбек сыграл 10 матчей во всех турнирах и голевыми действиями не отмечался.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Шабанов привез гол в ворота "Легии" в Польше.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Футбол, Артем Шабанов.
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