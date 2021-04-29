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Два "динамовца" стали чемпионами Польши

Два "динамовца" стали чемпионами Польши
Обновлено 12:44 Сегодня Телеграф Фото: Instagram legiawarszawa

В матче 27-го тура чемпионата Польши "Ракув" сыграл вничью с "Ягеллонией" (0:0), что позволило варшавской "Легии" досрочно стать чемпионом.

"Динамовец" привез два гола в свои ворота в новой команде (видео)

"Легия" за три тура до конца чемпионата имеет 9-очковый гандикап над идущим вторым "Ракувом". Таким образом, варшавский коллектив в рекордный 15-й раз выиграл чемпионат Польши. Отметим, в зимнее трансферное окно к "Легии" на правах аренды присоединились украинские футболисты "Динамо" - защитник Артем Шабанов и нападающий Назарий Русин.

Шабанов с ходу стал основным в клубе, сыграв до травмы 7 матчей за "Легию", а вот Русин со скандалом был отчислен в дубль.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Шабанов привез гол в ворота "Легии".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Польша, ФК Легия, Футбол.
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