Два "динамовца" стали чемпионами Польши

В матче 27-го тура чемпионата Польши "Ракув" сыграл вничью с "Ягеллонией" (0:0), что позволило варшавской "Легии" досрочно стать чемпионом.

"Легия" за три тура до конца чемпионата имеет 9-очковый гандикап над идущим вторым "Ракувом". Таким образом, варшавский коллектив в рекордный 15-й раз выиграл чемпионат Польши. Отметим, в зимнее трансферное окно к "Легии" на правах аренды присоединились украинские футболисты "Динамо" - защитник Артем Шабанов и нападающий Назарий Русин.

Шабанов с ходу стал основным в клубе, сыграв до травмы 7 матчей за "Легию", а вот Русин со скандалом был отчислен в дубль.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Шабанов привез гол в ворота "Легии".