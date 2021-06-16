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Горячая невеста футболиста "Динамо" сообщила о беременности (фото)

Горячая невеста футболиста "Динамо" сообщила о беременности (фото)
14:22 Сегодня Телеграф Фото: Instagram yulichka_queen

Невеста защитника "Динамо" Артема Шабанова Юлианна сообщила подписчикам радостную новость о беременности.

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На своей страничке в Instagram модель опубликовала свой тест на беременность, на котором виднеются две полоски.

"Насколько струйный тест может быть ошибочным? Или меня можно поздравлять?" - написала красотка, прикрепив фото.

 
 
 
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Публикация от Юлианна (@yulichka_queen)

Известно, что футболист и модель обручились 21 декабря 2020 года на Мальдивах. Недавно Юлианна опубликовала пост на эту тему: 

 
 
 
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Публикация от Юлианна (@yulichka_queen)

Юлианна частенько радует своих фанатов откровенными снимками:

"Телеграф" напоминает, что половину прошлого сезона 29-летний Артем провел в Польше, выступая в аренде за варшавскую "Легию", которая в итоге и выиграла национальное первенство. Всего в кампании 2020/21 Шабанов принял участие в 10 матчах и результативными действиями не отмечался.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Футбол, Артем Шабанов.
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