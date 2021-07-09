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"Динамовец" Забарный проводит отпуск с горячей возлюбленной (фото)

"Динамовец" Забарный проводит отпуск с горячей возлюбленной (фото)
13:15 Сегодня Телеграф Фото: Instagram angelinarr_

Для сборной Украины Евро-2020 подошло к концу, и игроки национальной команды получили долгожданный отпуск.

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Центральный защитник "Динамо" Илья Забарный отдыхает вместе со своей девушкой Ангелиной. "Динамовец" на своей страничке в Instagram опубликовал совместное фото с  возлюбленной, кратко прокомментировав его "сердечком".

 
 
 
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Публикация от illia Zabarnyi (@illiazabarnyi)

Подписчики Ильи засыпали пару комплиментами: "Счастливые", "Красивые", "Лучшая пара". Нашлись и те, кто поблагодарил защитника за игру на чемпионате Европы.

Девушка футболиста Ангелина нередко радует подписчиков горячими снимками:

Девушка Ильи Забарного Ангелина

Девушка Ильи Забарного Ангелина

Девушка Ильи Забарного Ангелина

Девушка Ильи Забарного Ангелина

Девушка Ильи Забарного Ангелина

Девушка Ильи Забарного Ангелина

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины на Евро-2020 добралась до четвертьфинальной стадии, где была уничтожена командой Англии. 18-летний Забарный сыграл во всех пяти матчах национальной команды на чемпионате Европы. Также в сезоне 2020/21 Илья стал бессменным лидером обороны "Динамо" Луческу, сыграв в общей сложности 36 поединков за киевлян во всех турнирах, забив гол и отдав один результативный ассист.

Ранее, Евгений Гресь рассказал, как Забарный стал главным открытием украинского футбола.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 142

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Сборная Украины, Футбол, Илья Забарный.
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