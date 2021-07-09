"Динамовец" Забарный проводит отпуск с горячей возлюбленной (фото)

Для сборной Украины Евро-2020 подошло к концу, и игроки национальной команды получили долгожданный отпуск.

Центральный защитник "Динамо" Илья Забарный отдыхает вместе со своей девушкой Ангелиной. "Динамовец" на своей страничке в Instagram опубликовал совместное фото с возлюбленной, кратко прокомментировав его "сердечком".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от illia Zabarnyi (@illiazabarnyi)

Подписчики Ильи засыпали пару комплиментами: "Счастливые", "Красивые", "Лучшая пара". Нашлись и те, кто поблагодарил защитника за игру на чемпионате Европы.

Девушка футболиста Ангелина нередко радует подписчиков горячими снимками:

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины на Евро-2020 добралась до четвертьфинальной стадии, где была уничтожена командой Англии. 18-летний Забарный сыграл во всех пяти матчах национальной команды на чемпионате Европы. Также в сезоне 2020/21 Илья стал бессменным лидером обороны "Динамо" Луческу, сыграв в общей сложности 36 поединков за киевлян во всех турнирах, забив гол и отдав один результативный ассист.

Ранее, Евгений Гресь рассказал, как Забарный стал главным открытием украинского футбола.