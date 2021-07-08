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Кто такой Илья Забарный и как началась его карьера?

Кто такой Илья Забарный и как началась его карьера?
Обновлено 11:08 Сегодня Телеграф Фейсбук Евгения Греся Фейсбук Евгения Греся

Главным открытием украинского футбола за последний год однозначно стал 18-летний защитник киевского "Динамо" Илья Забарный. Более того, за год он стал основным игроком и в национальной сборной Украины, а по итогам минувшего сезона УПЛ он получил звание лучшего молодого игрока.  

Все лавры и почести за раскрытие таланта парня достаются наставнику "бело-синих" Мирче Луческу, однако представитель тренерского штаба молодёжной сборной Украины Евгений Гресь на своей странице в фейсбуке рассказал о ещё одном, который повлиял на карьеру парня.

Дело в том, что в сборную U-21 Илью вызвали ещё в марте 2020-го года. Тогда Забарный вот-вот прошёл сборы с "Динамо", которым ещё руководил Алексей Михайличенко, и на него обратил внимание штаб Руслана Ротаня. При том, что в заявке были в основном ребтя 1998-го года рождения, в то время как Забарный родился в 2002-м. То бишь ему ещё не исполнилось и 18, и по идее он должен был находиться в команде U-19.

"Все карты спутал карантин - продолжает свой рассказ Гресь. Футбол остановился, но эта остановка сыграла большую роль в карьере многих игроков, и Илья Забарный - один из них. В августе мы снова огласили список игроков, и защитник попал уже в основную обойму. Скромный парень (и очень воспитанный) нескромно ворвался в тренировочный процесс команды. Ротань сразу объяснил новичкам основные требования по обороне и по атаке, и Илья понял их с первой секунды. Открытый и закрытый мяч, выбор позиции при развитии атаки соперника в той или иной зоне, положение тела, спокойная работа с мячом, натяжка нападающего, передачи в середину. Все это Забарный показал в первой же игровой серии. Кто-то понимает такие требования на пятый день работы, кто-то - на пятом сборе, кто-то - в конце карьеры. Но он понял сразу". 

В августе у молодёжки был спарринг с донецким "Олимпиком", на который Забарного решили поставить в основу. Уже тогда у Руслана Ротаня были мысли о том, чтобы поставить футболиста и на матч с Данией. Тогда Гресь позвонил тренеру академии "Динамо" Киев, и тот сообщил, что с психологией у Ильи точно всё в порядке. А на следующий день юный футболист в расположении команды получал поздравления с 18-летием, а он отметил эту дату вкусным тортом с девушкой и друзьями на лавке, в ожидании родителей. А дальше была Дания...

"В первом ответственном международном матче на таком уровне Илья Забарный выполнил 65 передач, совершил 17 перехватов, выиграл 10 единоборств. Поздним вечером я написал СМС Александру Ищенко и поблагодарил школу Динамо за подготовку такого защитника. А утром пришло сообщение и Руслану Петровичу. Писали из штаба первой команды: «Видим новое имя. Кто этот парень?»

Через три дня, в Финляндии, Илья Забарный снова вышел в основе и снова провел отличный матч с точки зрения ПОНИМАНИЯ игры. Поражало его спокойствие и хладнокровие. Мы летели домой и думали, что нашли защитника на два следующих отборочных цикла. Самолёт не успел совершить посадку, а мне уже позвонил Олег Гусев и первое, что он спросил: «Как там Забарный?» «Мы-то игру видели, - сказал тренер Динамо, - но как вы оценили его уровень подготовки?»" 

Через несколько дней Забарный дебютировал за киевское "Динамо", почти сразу став железобетонным игроков и клуба, и уже основной сборной.  

"Такие истории бывают и в Украине, но очень символично, что начинаются они в Дании. Там, где сказок хватает..." - подытожил свой текст Гресь. Намёк, понятное дело, дан на сборную Дании, пробившуюся в полуфинал Евро-2020.

"Телеграф" напоминает, что матч за Суперкубок Украины перенесли с июля на сентябрь.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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