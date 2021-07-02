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Тренер "Динамо" остался недоволен голевой ничьей с "Базелем" (видео)

Тренер "Динамо" остался недоволен голевой ничьей с "Базелем" (видео)
Обновлено 10:25 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Киевское "Динамо" сыграло товарищеский поединок с вице-чемпионом Швейцарии - "Базелем". Встреча подарила восемь голов, однако победителя так и не было выявлено. По итогам этого противостояния помощник Мирчи Луческу Эмиль Карас дал комментарий.

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"Четырех голов хватало для победы, но то, как мы играли в защите - проблема. С какой легкостью мы пропускали эти голы, это большая проблема. Мы забили четыре гола, но нужно было более внимательно сыграть в защите, такой была установка на игру", - цитирует Караса официальный сайт "Динамо".

За "Бело-синих" в первом тайме забивали Денис Антюх и Александр Сирота, а во втором - Богдан Леднев и Андрей Коробенко.

Лучшие моменты матча "Динамо" - "Базель":

Следующим соперником киевлян на первом сборе в Швейцарии станет "Лозанна". Эта игра запланирована на 3 июля. С расписанием матчей "Динамо" можно ознакомиться у нас на сайте. Отметим, киевляне проводят сбор не в боевом составе, ведь многие игроки сейчас находятся в составе национальной команды, которая готовится к четвертьфиналу Евро-2020 с Англией.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Базель, Эмиль Карас.
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